Росздравнадзор добавил формы документов для надзора за обращением лекарств
Росздравнадзора внес изменения в собственный приказ № 1746 от 10.03.2022 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств». Изменения закреплены в приказе № 4666 от 16.08.2024.
Документом добавляются следующие пункты:
- форма акта о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
- форма протокола осмотра;
- форма протокола инструментального обследования.
Все формы находятся в приложении к приказу.
Приказом № 1746 от 10.03.2022 уже были утверждены формы следующих документов:
- форма протокола отбора проб (образцов) лекарственных средств;
- форма решения о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
- форма направления результатов инструментального обследования, испытания или экспертизы лекарственных средств контролируемому лицу.
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