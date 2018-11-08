Росздравнадзор и Генпрокуратура проверят заявки регионов на препараты для лечения ВИЧ-инфекции

Минздрав России инициирует провести проверки заявленной регионами потребности в лекарственных препаратах для лекарственной терапии ВИЧ-инфекции из-за не до конца обоснованного роста заявок на дорогостоящие медикаменты. На данный момент заявки регионов почти вдвое превышают выделенные на эти цели средства. Об этом заявила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава России Елена Максимкина 30 ноября на заседании в Совете Федерации.
По ее словам, проверки проведут специалисты Росздравнадзора и Генпрокуратуры.
«Министерством здравоохранения будут инициированы проверки совместно с Росздравнадзором и Генеральной прокуратурой. Мероприятия имеют цель проверить обоснованность кратного роста дорогостоящих лекарственных препаратов, чтобы действительно обосновать целесообразность выписки именно этих препаратов», – цитирует ТАСС Елену Максимкину.
Объем финансирования лекарственных препаратов для терапии ВИЧ в 2018 году составляет 21,6 млрд рублей.
«У нас за этот период финансирование на обеспечение ВИЧ-инфицированных осталось ровно на том уровне, на котором и было три года назад. При этом, как я уже отметила, число пациентов увеличилось практически в два раза», – сказала она.
При этом г-жа Максимкина отметила, что в случае обоснования заявок Минздрав заявит правительству дополнительную потребность в средствах на лекарства.
Ранее Минздрав России опроверг данные, опубликованные в докладе Европейского бюро ВОЗ и ECDC «Обзор эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИДу в Европе».
По данным Минздрава, по итогам 2017 г. заболеваемость ВИЧ-инфекцией в стране составила не 71,1 случай на 100 тысяч населения, как представлено в докладе ВОЗ и ECDC, а 58,4 случая на 100 тыс. населения. Это при охвате более 30 % населения в год (а по отдельным регионам до 40 % от населения).
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