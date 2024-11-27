Росздравнадзор изъял 158 серий некачественных лекарств за девять месяцев 2024 года

Росздравнадзор поделился результатами госконтроля (надзора) в сфере обращения лекарств с января по сентябрь 2024 года. За девять месяцев изъяли 335 серий препаратов, которые не соответствуют установленным требованиям законодательства. Из них 158 серий не соответствовали требованиям к качеству, установленным при государственной регистрации.

В том числе числе были изъяты:

154 серии недоброкачественных лекарств;

одна серия фальсифицированных (препарат Tagrisso);

три серии лекарств, которые уже находились в гражданском обороте с нарушением законодательства (две серии препарата Mirena, одна — «Одестон»;

177 серий, отозванных производителями (импортерами).

Самая распространенная причина отклонения в качестве препаратов — недостаточное изучение стабильности лекарства (42,3% от всех причин). На втором месте — нарушение процесса технологии производства (22%).

Диаграмма: Росздравнадзор

Доля серий недоброкачественных препаратов отечественного промышленного производства составила 93,5% (144 серии), зарубежного промышленного производства – 6,5% (10 серий).

В области аптечного производства за указанный период Росздравнадзор выявил отклонения в качестве у одной серии препарата. Лекарство не соответствовало нормам по показателям «Микробиологическая чистота», «Маркировка».

В 2023 году требованиям к качеству, установленным при госрегистрации, не соответствовали 283 серии лекарств. В 2022 году — 406 серий.