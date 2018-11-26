Росздравнадзор изымает из оборота незаконно ввезенные в РФ серии препарата «Авастин»

08:27
30 ноября 2018

Елена Сидорова

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Росздравнадзор на основании сведений, предоставленных ЗАО «Рош-Москва», сообщает о необходимости изъятия лекарственного препарата «Авастин» серий Н0205В22, Н0203В14, на вторичной упаковке которого присутствует маркировка на русском и казахском языках, а также отсутствует информация о номере регистрационного удостоверения, подтверждающем его государственную регистрацию на территории РФ.

По информации ЗАО «Рош-Москва», ввоз указанных серий на территорию РФ и обязательная процедура подтверждения соответствия в установленном порядке не осуществлялись. Росздравнадзор предлагает субъектам обращения лекарственных средств, включая медицинские организации, провести проверку наличия упаковок препарата указанных серий, о результатах которой информировать территориальный орган Росздравнадзора.

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