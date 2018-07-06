Росздравнадзор изымает из обращения препараты, содержащие валсартан производства «Майлен Лабораториз»

Росздравнадзор информирует, что в связи с решением, принятым держателем регистрационного удостоверения – компанией ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) об отзыве препаратов, содержащих в своем составе активное действующее вещество валсартан производства «Майлен Лабораториз лимитед» (Индия), АО «Гедеон Рихтер-РУС» инициировало процедуру отзыва из обращения ряда серий препарата «Амлодипин-Валсартан-Рихтер»:
- «Амлодипин-Валсартан-Рихтер, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг+80 мг 14 шт., блистеры (2), пачки картонные» серий 810717, 820717, 830717, 1121017, 1131017, 1141017 производства АО «Гедеон Рихтер-РУС», Россия;
- «Амлодипин-Валсартан-Рихтер, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг+160 мг 7 шт., блистеры (4), пачки картонные» серий 780717, 790717, 800717, 1101017, 1111017, 1151017 производства АО «Гедеон Рихтер-РУС», Россия;
- «Амлодипин-Валсартан-Рихтер, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг+160 мг 7 шт., блистеры (4), пачки картонные» серий 750717, 760717, 770717, 1041017, 1051017, 1061017, 1071017, 1081017 производства АО «Гедеон Рихтер-РУС», Россия.
Кроме того, на этом же основании АО «Гедеон Рихтер-РУС» инициировало процедуру отзыва из обращения ряда серий препарата «Нортиван»:
- «Нортиван®, таблетки покрытые пленочной оболочкой 40 мг 10 шт., блистеры (3), пачки картонные» серий НВ121А, Н79078А, Н75056А, Н75055А, Н71075А, Н6А026А, Н61014А производства ООО «Гедеон Рихтер Польша», Польша;
- «Нортиван®, таблетки покрытые пленочной оболочкой 80 мг 10 шт., блистеры (3), пачки картонные» серии Н75032А производства ООО «Гедеон Рихтер Польша», Польша;
- «Нортиван®, таблетки покрытые пленочной оболочкой 160 мг 10 шт., блистеры (3), пачки картонные» серий Н69134А, Н69135А, Н73016А производства ООО «Гедеон Рихтер Польша», Польша.
Росздравнадзор предлагает АО «Гедеон Рихтер-РУС» предоставить сведения об изъятии из обращения указанных серий лекарственных препаратов.
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