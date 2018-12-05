Росздравнадзор изымает из обращения ряд серий препарата «Валз», содержащих потенциально опасную фармсубстанцию валсартан

Так, 10 декабря ведомство сообщило, что на основании информации о решении Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) № ЕМА/459276/2018 от 05.07.2018 об отзыве лекарств, в состав которых входит фармацевтическая субстанция валсартан производства «Чжэцзян Хуахай Фармасьютикал Ко.,Лтд.» (Китай), содержащая потенциально канцерогенную примесь

N-нитрозодиметиламина, а также решения Европейского директората по качеству медицинской продукции и здравоохранения (EDQM) от 09.07.2018 о приостановлении сертификата пригодности на активную фармацевтическую субстанцию валсартан производства этой же китайской компании, ООО «Тева» принято решение об отзыве из обращения, в том числе от потребителей через аптечные организации, ряд серий лекарственного препарата «Валз», при производстве которых использована данная субстанция.

Росздравнадзор предлагает компании «Тева» предоставить сведения об изъятии из обращения серий лекарственных препаратов, перечисленных в приложении к письму № 01и-2938/18 от 10.12.2018 г.