Росздравнадзор изымает из обращения серию субстанции дротаверина гидрохлорид и произведенные из нее препараты

Росздравнадзор направил 13 декабря субъектам обращения лекарств письмо, в котором сообщает о необходимости изъятия из обращения данной субстанции и лекарственных препаратов для медицинского применения, выпущенных из нее.

Росздравнадзор предписывает субъектам обращения лекарственных средств в срок до 25.12.2018 предоставить информацию о принятых решениях в отношении указанной субстанции и лекарственных препаратов. Информацию следует направить в Росздравнадзор по электронной почте: control_ls@roszdravnacizor.ru с последующей досылкой документов на бумажном носителе.