Росздравнадзор изымает из обращения серию субстанции дротаверина гидрохлорид и произведенные из нее препараты

Компания «РА Кем Фарма Лимитед» (Индия) представила в Росздравнадзор информацию, в которой не подтверждает свое производство ввезенной в РФ субстанции «Дротаверина гидрохлорид» серии DTV/136/2017-J.
Росздравнадзор направил 13 декабря субъектам обращения лекарств письмо, в котором сообщает о необходимости изъятия из обращения данной субстанции и лекарственных препаратов для медицинского применения, выпущенных из нее.
Росздравнадзор предписывает субъектам обращения лекарственных средств в срок до 25.12.2018 предоставить информацию о принятых решениях в отношении указанной субстанции и лекарственных препаратов. Информацию следует направить в Росздравнадзор по электронной почте: control_ls@roszdravnacizor.ru с последующей досылкой документов на бумажном носителе.
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