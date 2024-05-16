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Росздравнадзор намерен изменить...

Росздравнадзор намерен изменить порядок проведения мониторинга безопасности БМКП

16.05.2024
11:55
Дина Коблова
Таисия Кубрина
Росздравнадзор собирается добавить в порядок проведения мониторинга безопасности биомедицинских клеточных продуктов основания для оценки безопасности индивидуального БМКП и порядок их предоставления. Медицинские организации должны предоставлять обобщенные сообщения о нежелательных реакциях при их применении.
Фото: 123rf.com

Росздравнадзор предложил внести изменения в порядок проведения мониторинга безопасности биомедицинских клеточных продуктов (БМКП), утвержденный приказом № 5072 от 02.09.2018. Проект документа проходит общественное обсуждение до 31 мая.

В перечень оснований для проведения мониторинга безопасности БМКП предлагается включить обобщенные сообщения по безопасности индивидуальных БМКП, направляемых в Росздравнадзор медицинскими организациями, получившими разрешение на их применение.

На эти БМКП также распространят общий порядок предоставления сведений о нежелательных реакциях при применении биомедицинских клеточных продуктов. Медорганизации должны направлять информацию в Росздравнадзор на специальную почту в течение 15 рабочих дней после наступления серьезных реакций и в течение 60 рабочих дней после иных нежелательных реакций.

В приложении к документу находится рекомендуемый образец обобщенного сообщения по безопасности индивидуального БМКП с описанием требований к его заполнению.

Ранее правительство опубликовало два постановления, касающиеся биомедицинских клеточных продуктов. Первый документ устанавливает порядок обращения БМКП, а второй регулирует правила предоставления, подтверждения и отмены разрешения на производство и применение.

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