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Росздравнадзор намерен установить...

Росздравнадзор намерен установить порядок списания безнадежных штрафов

25.04.2024
18:52
Дина Коблова
Росздравнадзор разработал приказ, который утверждает порядок принятия решений о признании штрафов безнадежными. Среди оснований для этого — смерть физлица или банкротство индивидуального предпринимателя или гражданина.
Фото: Екатерина Погонцева

Росздравнадзор намерен утвердить порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в федеральный бюджет. Проект приказа находится на стадии общественного обсуждения до 7 мая.

Решение о признании штрафов безнадежными принимает Росздравнадзор и его территориальные органы по следующим основаниям:

  • смерть физического лица;
  • признание банкротом индивидуального предпринимателя (ИП) в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;
  • признание банкротом гражданина, который не является ИП в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с законом;
  • ликвидация организации в части задолженности, не погашенной из-за недостаточности имущества или невозможности погашения учредителями;
  • применение актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, ‎в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;
  • вынесение судебным приставом постановления ‎об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа, если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет;
  • исключение юрлица из Единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом постановления ‎об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа в части задолженности, не погашенной из-за недостаточности имущества или невозможности погашения учредителями.

Наличие оснований для признания задолженности безнадежной к взысканию нужно подтвердить документами. В их числе:

  • выписка из отчетности администратора доходов бюджета ‎об учитываемых суммах задолженности;
  • справка администратора доходов бюджета о принятых мерах ‎по обеспечению взыскания задолженности;
  • документы, подтверждающие случаи признания безнадежной ‎к взысканию задолженности по платежам в бюджет.

Решение о признании задолженности безнадежной будет принимать комиссия по поступлению и выбытию активов. Срок рассмотрения документов не должен превышать десяти рабочих дней со дня их предоставления.

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