Росздравнадзор наметил план пересмотра обязательных требований, используемых при госконтроле в сфере обращения лекарств

10:36
3 декабря 2018

Елена Сидорова

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Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко 26 ноября подписал «Дорожную карту» по пересмотру обязательных требований по разработке перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведение мероприятий по контролю в рамках государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств.

В частности, в документе предусмотрено до 01.05.2019 г. внести дополнительные требования в  приказ Минздрава №646н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственный препаратов для медицинского применения», а также в приказ Минздрава №647н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения».

Кроме того, до 01.12.2019 г.  намечено внести дополнительные требования в Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 г. №1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании фармацевтической деятельности»).

Помимо этого предусмотрено до 01.05.2019 г. отменить как устаревшие ряд приказов Минздрава и Минздравсоцразвития, среди которых приказ Минздрава России от 26.08.2010 г. №961н «Об утверждении методики установления производителями лекарственных препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

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