Росздравнадзор нашел незарегистрированные и недоброкачественные лекарства на 7,8 млн рублей

Росздравнадзор в 2022 году совместно с правоохранительными органами провел 318 проверок. В результате в незаконном обороте было обнаружено 8318 упаковок лекарственных средств на общую сумму 7,8 млн руб., следует из отчета «Об итогах работы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в 2022 году, планах на 2023 год и плановый период». Из них большинство (17 тыс. упак.) — незарегистрированные ЛС, еще 472 упак. — недоброкачественные.

По выявленным фактам возбуждено 10 уголовных дел по ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств).

Также надзорный орган провел экспертизу 37,1 тыс. образцов лекарственных средств. Подтвердили соответствие установленным требованиям к качеству 36,9 тыс. образцов (99,5%). Уничтожено было 1,6 млн упаковок лекарственных средств, качество которых не соответствовало установленным требованиям.

В базу данных «Фармаконадзор 2.0» АИС Росздравнадзора за 2022 год поступило 61 тыс. сообщений о 54 тыс. нежелательных реакций, из них 42 тыс. нежелательные реакции расценивались как серьезные. Значительная часть сообщений составили извещения потенциально связанные с вакцинами против COVID-19. В течение года поступило 36 тыс. сообщений о 33,5 тыс. случаях развития побочных проявлений после иммунизации, из которых в 10,8 тыс. случаях неблагоприятные события расценивались как серьезные.

Через СМДЛП территориальные органы Росздравнадзора проверили и выдали 3654 предостережения по фактам несвоевременного внесения сведений о выбытии из оборота лекарств. Составлено 36 протоколов об административных правонарушениях.

Сумма административных штрафов составила 120 тыс. руб.

Кроме того выявлены факты повторного вброса лекарственных препаратов в обращение в Москве, Московской области и Кабардино-Балкарии.

За год Роскомнадзором принял 789 решений о блокировке сайтов, содержащие запрещенную информацию.

По итогам 2022 года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, повысился на 1,9%, при этом рост цен на ЖНВЛП отечественного производства составил 3,7%. На ЖНВЛП зарубежного производства цены в амбулаторном сегменте снизились на 0,4%.

На ЖНВЛП стоимостью до 100 руб. уровень розничных цен в повысился на 4,2%. В ценовых категориях ЖНВЛП стоимостью от 100 до 500 руб. и свыше 500 руб. в 2022 году произошло повышение цен на 0,6% и 0,4% соответственно.

В госпитальном сегменте повышение цен на ЖНВЛП составило 4,5%, при этом рост цен на ЖНВЛП отечественного производства составил 5,5%. На ЖНВЛП зарубежного производства цены в госпитальном сегменте повысились на 2,5%.