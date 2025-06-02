БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Росздравнадзор обновит Порядок...

Росздравнадзор обновит Порядок ведения реестра разрешений на испытания медизделий

02.06.2025
18:05
Дина Коблова
Росздравнадзор намерен обновить Порядок ведения реестра выданных разрешений на проведение клинических испытаний медицинского изделия. Документ заменит приказ от 2014 года.

Росздравнадзор разработал новый Порядок ведения реестра выданных разрешений на проведение клинических испытаний медицинского изделия. Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 12 июня.

Согласно документу теперь записи вносятся в реестр:

  • в день принятия решения о выдаче разрешения на проведение клинического испытания медизделия (ранее этот срок составлял три дня);
  • в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения уведомления о начале клинического испытания.

Кроме того, теперь вместо производителя медизделия уведомление о начале испытания может подать уполномоченный представитель через личный кабинет на портале Госуслуг.

Утратившими силу признаются:

  • приказ Росздравнадзора № 2525 от 14.04.2014 «Об утверждении Порядка ведения реестра выданных разрешений на проведение клинических испытаний медицинского изделия»;
  • приказ Росздравнадзора № 4220-Пр/13 от 19.08.2013 «Об утверждении формы разрешения на проведение клинических испытаний медицинского изделия».

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.