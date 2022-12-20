Росздравнадзор объяснил право действующих ИП открывать новые точки

Росздравнадзор дал разъяснения о дальнейших правилах работы ИП. В июле и августе они получили письмо от лицензирующего органа, в котором служба просит обратить особое внимание на пп. «д» п.4 Положения о лицензировании фармдеятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 547 от 31.03.2022. Он обязывает ИП вести деятельность строго по одному адресу.

«В постановлении правительства № 547 четко написано, что если сейчас соискателем лицензии является индивидуальный предприниматель, то он может заявить одно место осуществления деятельности. Но у нас уже работают более 1800 фармпредпринимателей, которые до выхода этого документа получили лицензии на несколько адресов. Их новое правило не касается: они могут продолжать открывать новые объекты», — рассказала начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Крупнова в ходе межрегиональной конференции «Фармпрозрение-2022», организованной ААУ «СоюзФарма», передает корреспондент «ФВ».

Однако в делах о правомочности таких действий ИП арбитражные суды занимают неоднозначную позицию. «Есть суды, которые подтвердили, что это правомочно, но и есть и другие примеры. Так, во Владимировской области суд заключил, что это неправильно: лицензия дана персонально предпринимателю, он и должен нести ответственность своим имуществом, в том числе за действия своих сотрудников», — пояснила она.

Крупнова добавила, что решений Верховного суда по таким поводам нет. Это обусловлено тем, что плановых контрольно-надзорных мероприятий не проводится, а жалоб на ИП в части нарушения обязательств со стороны их сотрудников не поступало. «Четко сказать, какая должна быть правильная тактика — иметь один объект или несколько — может только Верховный суд, — считает Крупнова. — Поэтому ИП самостоятельно определяет свои риски».

Даже принимая решение о разделении бизнеса, предприниматели чаще всего оставляют в его структуре ИП, поделилась опытом начальник юридическо-консалтинговой группы «АИП» Луиза Вознесенская.

«При наличии в одной компании ИП и ООО возникают признаки дробления бизнеса, на которые обращают внимание проверяющие органы. Среди них идентичность видов деятельности юрлиц, общие контрагенты и персонал, отсутствие деловой цели дробления бизнеса», — пояснила она.

Ранее «ФВ» писал, что письма от Росздравнадзора, говорящие об ограничении «один ИП — одна аптека», фарморганизации начали получать в июле. Уже 1 сентября Постановление Правительства РФ № 547 от 31.03.2022 «Об утверждении положения о лицензировании фармдеятельности» вступило в силу. СРО «Ассоциация независимых аптек» в конце сентября просила министерство об отмене ограничения «один ИП — одна аптека», а также о допуске таких организаций к дистанционной торговле. Минздрав просьбу не удовлетворил, ссылаясь на определение Конституционного суда № 441 от 04.10.2006. «Поскольку индивидуальный предприниматель является физическим лицом, то у него не может быть филиалов и представительств, дочерних и зависимых предприятий», — заявляют в ведомстве.

В поддержку индивидуальных предпринимателей выступил зам. главы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он назвал позицию Минздрава «откровенно говоря, странной».