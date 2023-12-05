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Росздравнадзор отчитался о...

Росздравнадзор отчитался о количестве профилатических мероприятий

05.12.2023
18:14
Ольга Коберник
Аптеки по итогам профилатических мероприятий Росздравнадзора получили больше предостережений, чем в прошлом году. В основном они касаются несвоевременного или недостоверного внесения данных в систему МДЛП и нарушений правил отпуска препаратов.
Фото: Артем Косенок

О росте числа профилактических мероприятий сообщила начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова в ходе вебинара «Роль фармработника в концепции фармпомощи и ответственного самолечения», передает корреспондент «ФВ». Мероприятие проводила Национальная фармпалата.

В 2022 году был введен мораторий на плановые проверки. В результате количество контрольных и надзорных мероприятий снизилось с 13557 в 2019 году до 2012 в 2022-м. Число профилактических мероприятий в прошлом году составило 90723. По итогам прошлого года было изъято из обращения свыше 2 млн упак. лекарственных средств и более 600 тыс. единиц медизделий.

В этом году Росздравнадзор уже провел 2324 профилактических визита (за прошлый год — 1693), сообщила Крупнова. К декабрю ведомство выдало 4381 предостережение (за прошлый год — 3041). Более 55% из них касалось работы в системе МДЛП, более 20% — нарушений правил отпуска лекарств (рецепт, срок годности), более 15% — дистанционной торговли рецептурными препаратами.

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