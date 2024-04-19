В 2023 году Росздравнадзор выявил незаконный оборот 4860 упаковок лекарств

В условиях моратория на проведение плановых проверок в 2023 году Росздравнадзор сформировал механизм оперативного реагирования на случаи нарушения обязательных требований. В прошедшем году был расширен перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований. Так, в 2023 году была проведена 291 проверка с использованием индикатора риска нарушения обязательных требований. Об этом сообщается в докладе по итогам расширенного заседания коллегии Минздрава (есть в распоряжении «ФВ»).

В рамках госконтроля качества и безопасности медицинской деятельности в 2023 году провели 1527 проверок, в ходе 1198 из них (78,5% от общего количества) выявили 7097 нарушений. Всего в ходе инспекций проверили более 40 тыс. образцов лекарств на соответствие установленным требованиям. Из обращения в 2023 году изъяли 283 серии лекарственных средств, качество которых не отвечает требованиям. Среди них было пять торговых наименований пяти серий фальсифицированных лекарственных препаратов.

Совместно с органами прокуратуры провели 238 надзорных мероприятий, в рамках внеплановых проверок удалось выявить 689 нарушений.

С сентября 2020 года Росздравнадзор проанализировал более 100 тыс. интернет-ресурсов. Роскомнадзор заблокировал более 74 тыс. ресурсов (34 тыс. в 2023 году), на которых были предложения о дистанционной продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. В их числе 1592 ресурса, через которые продавали препараты для медикаментозного аборта.

За год было выдано 3287 разрешений на ввод в гражданский оборот серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата. Всего в Росздравнадзор за год поступило 4014 соответствующих заявок.

Совместно с ФСБ, МВД, СКР и прокуратурой выявлен незаконный оборот 4860 упаковок лекарств на общую сумму 3 млн руб. Среди них:

незарегистрированных лекарственных средств – 174 упаковки (на сумму 3800 руб.);

недоброкачественных лекарственных средств – 441 упаковка (на сумму 6938,77 руб.).

По фактам выявления лекарств, которые находятся в обращении с нарушением закона, возбуждено четыре уголовных дела по статье 238.1 УК РФ.

Также в 2023 году проводили мониторинг по обороту фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий. В ходе совместных мероприятий Росздравнадзора с правоохранительными органами было выявлено:

незарегистрированных медицинских изделий – 4 млн единиц;

недоброкачественных медицинских изделий – 336 тыс. единиц;

фальсифицированных медицинских изделий – 30 тыс. единиц.

Общая стоимость выявленных медицинских изделий указанных категорий составляет 116,5 млн руб.

В 2023 году зарегистрировано впервые 2527 медицинских изделий, внесены изменения в 3881 досье.