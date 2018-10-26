Росздравнадзор по Ростовской области: врачи разучились выписывать рецепты от руки

15:51
1 ноября 2018

Екатерина Погонцева

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В ответ на жалобы пациентов, которым было отказано в выписке льготных лекарственных препаратов по причине их отсутствия в аптечной сети, врачи часто оправдываются, что этого им не позволяет сделать компьютерная программа, в которой формируется рецепт.

Руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области Татьяна Полинская напомнила медикам о недопустимости подобного поведения. В том случае, когда препарата нет в наличии и потому оформить электронный рецепт на него не представляется возможным, следует прибегнуть к старому дедовскому методу – выписать его от руки.

ЛПУ, работники которых будут продолжать саботировать оформление рецептов пациентам, ждет административная ответственность за невыполнение порядка оказания медицинской помощи. Только за III квартал текущего года сумма штрафов за это нарушение в Ростовской области достигла 75 тыс. руб. Она могла бы быть значительно больше, так как законом предусмотрена санкция от 150 тыс. руб. Но суды проявили лояльность и снизили штрафы «ниже нижнего предела» по заявлениям медицинских организаций.

По-прежнему остро стоит проблема выписки наркотических препаратов. За 9 месяцев этого года на горячую линию Росздравнадзора из донского региона поступило 32 обращения, из них по поводу обезболивания – 15. Доходит до абсурда, когда онкобольная вынуждена жаловаться в Москву на то, что врач по месту жительства отказывается поменять препарат с ампульной формы на таблетированную и увеличить его дозировку.  Только после того, как в дело вмешался регулятор, назначение было откорректировано.

Комментарии 1

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Дмитрий Нижник
Вчера в 20:18
Саботировать? Выписывать дедовским методом? Наказывать? А для чего ввели комп системы, если надо в случае чего дублировать руками?
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