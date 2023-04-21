Росздравнадзор предложил расширить перечень обязательных сведений о поступивших в оборот ЛС

В настоящий момент на сайте Росздравнадзора опубликован реестр всех поступивших в гражданский оборот лекарств. В нем указываются торговое наименование, МНН, номер серии, производитель препарата, номер нормативной документации или нормативного документа по качеству, наименование организации, которой внесены сведения в автоматизированную информационную систему.
Служба предлагает дополнительно указывать форму выпуска лекарственного препарата с указанием лекарственной формы, дозировки, упаковки.
Основной целью издания данного проекта приказа Росздравнадзора является утверждение исчерпывающего перечня сведений, которые размещаются на официальном сайте и необходимы субъектам обращения лекарственных средств для идентификации препаратов и фармацевтических субстанций, поступающих в гражданский оборот, сказано в пояснительной записке.
Общественное обсуждение проекта продлится до 4 мая.
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