Росздравнадзор предложил расширить перечень обязательных сведений о поступивших в оборот ЛС

Росздравнадзор представил на общественное обсуждение проект поправок в Порядок предоставления сведений о лекарственных средствах, поступающих в гражданский оборот. Перечень этих сведений предлагается расширить и сделать исчерпывающим. Соответствующий документ размещен на портале нормативных актов.

В настоящий момент на сайте Росздравнадзора опубликован реестр всех поступивших в гражданский оборот лекарств. В нем указываются торговое наименование, МНН, номер серии, производитель препарата, номер нормативной документации или нормативного документа по качеству, наименование организации, которой внесены сведения в автоматизированную информационную систему.

Служба предлагает дополнительно указывать форму выпуска лекарственного препарата с указанием лекарственной формы, дозировки, упаковки.

Основной целью издания данного проекта приказа Росздравнадзора является утверждение исчерпывающего перечня сведений, которые размещаются на официальном сайте и необходимы субъектам обращения лекарственных средств для идентификации препаратов и фармацевтических субстанций, поступающих в гражданский оборот, сказано в пояснительной записке.

Общественное обсуждение проекта продлится до 4 мая.