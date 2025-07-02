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Росздравнадзор предложил вносить...

Росздравнадзор предложил вносить в систему данные об ошибках медизделий с ИИ

02.07.2025
18:03
Дина Коблова
Росздравнадзор разработал порядок передачи данных о программном обеспечении с технологиями искусственного интеллекта, которое является медизделием, в информационную систему Росздравнадзора. В ней нужно будет указывать в том числе данные об ошибках, которые возникают при работе такого медизделия.
Фото: 123rf.com

Росздравнадзор намерен утвердить Порядок передачи в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора информации об обрабатываемых данных, результатах действий программного обеспечения (ПО) с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), являющегося медицинским изделием. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 15 июля.

Согласно документу, субъекты обращения ПО с ИИ, являющегося медизделием, могут ежемесячно направлять информацию об обрабатываемых данных и результатах действий в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора. Информация о способе получения доступа в АИС «Росздравнадзор» размещается на официальном сайте в разделе «Сервисы».

Росздравнадзор должен обеспечить субъектам обращения таких медизделий авторизованный доступ в систему. После получения доступа в личный кабинет субъекты должны подключить медизделие к программному интерфейсу, которое обеспечит автоматизированное направление информации.

Информация об обрабатываемых данных, результатах действий ПО-медизделия с технологиями ИИ, включает:

  • наименование медизделия, номер и дата регистрационного удостоверения;
  • информацию о версии такого медизделия;
  • область применения (тип решения);
  • данные о периоде, за который предоставляется информация;
  • информацию о количестве обработанных исследований или объектов с использованием медизделия;
  • данные о результатах действия медизделия в указанный период;
  • данные о количестве ошибок;
  • идентификационный номер налогоплательщика медорганизации или ее уникальный идентификатор в OID (Object Identifier).

В пояснительной записке к документу указано, что он подготовлен в рамках исполнения Правил государственной регистрации медицинских изделий (утверждены Постановлением Правительства РФ № 1684 от 30.11.2024).

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