Росздравнадзор разработал новые оценочные листы для проверки фарморганизаций
Разработана форма оценочного листа, в соответствии с которым Росздравнадзор и его территориальные органы будут проводить оценку соответствия соискателя лицензии или лицензиата требованиям при осуществлении фармацевтической деятельности. Проект приказа Росздравнадзора находится на общественном обсуждении до 1 августа.
Документом предлагается утвердить формы оценочных листов для организаций:
- оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения (содержит 60 вопросов, сейчас — 53);
- аптечных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти (содержит 26 вопросов, сейчас — 47).
Документ заменит приказ Росздравнадзора № 7974 от 26.08.2022.
В случае утверждения документ будет действовать до 1 сентября 2028 года.
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