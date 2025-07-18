Росздравнадзор разработал новые оценочные листы для проверки фарморганизаций

Разработана форма оценочного листа, в соответствии с которым Росздравнадзор и его территориальные органы будут проводить оценку соответствия соискателя лицензии или лицензиата требованиям при осуществлении фармацевтической деятельности. Проект приказа Росздравнадзора находится на общественном обсуждении до 1 августа.

Документом предлагается утвердить формы оценочных листов для организаций:

оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения (содержит 60 вопросов, сейчас — 53);

аптечных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти (содержит 26 вопросов, сейчас — 47).

Документ заменит приказ Росздравнадзора № 7974 от 26.08.2022.

В случае утверждения документ будет действовать до 1 сентября 2028 года.