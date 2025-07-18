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Росздравнадзор разработал новые...

Росздравнадзор разработал новые оценочные листы для проверки фарморганизаций

18.07.2025
14:54
Дина Коблова
Росздравнадзор разработал новые оценочные листы для проверки фарморганизаций на соответствие лицензионным требованиям. Документ заменит действующий приказ от 2022 года и в случае принятия будет действовать до 2028 года. Приказ затронет дистрибьюторов и федеральные аптеки.
Фото: 123rf.com

Разработана форма оценочного листа, в соответствии с которым Росздравнадзор и его территориальные органы будут проводить оценку соответствия соискателя лицензии или лицензиата требованиям при осуществлении фармацевтической деятельности. Проект приказа Росздравнадзора находится на общественном обсуждении до 1 августа.

Документом предлагается утвердить формы оценочных листов для организаций:

  • оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения (содержит 60 вопросов, сейчас — 53);
  • аптечных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти (содержит 26 вопросов, сейчас — 47).

Документ заменит приказ Росздравнадзора № 7974 от 26.08.2022.

В случае утверждения документ будет действовать до 1 сентября 2028 года.

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