Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Росздравнадзор разъяснил порядок...

Росздравнадзор разъяснил порядок ввода лекарств в гражданский оборот при дефиците

25.08.2022
09:51
Таисия Кубрина

Росздравнадзор разъяснил порядок ввода лекарственных препаратов в гражданский оборот в 2022—2023 году в соответствии с особенностями их обращения при наличии дефицита. В письме службы также разъясняется порядок проведения дистанционных исследований препаратов для подтверждения их качества.

Росздравнадзор подготовил разъяснения по актуальным проблемам ввода лекарственных препаратов в гражданский оборот и проведению их дистанционных исследований. Информационное письмо опубликовано на сайте службы.

Решение об использовании дистанционного формата при проведении исследований препаратов принимает федеральная экспертная организация, поясняется в письме. Основанием может стать подтверждение невозможности очной экспертизы, если нет возможности закупить образцы или есть иные технические проблемы.

К письму регулятора приложена инструкция по проведению испытаний в удаленном формате. В нем изложены требования к формату, качеству и содержанию видеофайлов о тестировании препарата, перечень заснятых документов, данных и другой информации, необходимой для подтверждения качества исследованных образцов.

Служба также подтвердила, что требование о ежегодном исследовании одной серии каждого из препаратов, поступивших в оборот в 2022—2023 годах, отменено для всех препаратов. Предоставлять протоколы таких исследований в Росздравнадзор также не требуется.

Правительство в начале апреля утвердило особенности обращения лекарственных препаратов в 2022—2023 годах. Были установлены правила ускоренной регистрации дефицитных лекарств, ввоза незарегистрированных препаратов и лекарств в иностранной упаковке, а также упрощена процедура ввода препаратов в гражданский оборот.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.