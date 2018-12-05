Росздравнадзор: реализовывать на выставках незарегистрированные медизделия незаконно

Росздравнадзор предупреждает организаторов и участников выставок об уголовной и административной ответственности за реализацию и предложение о реализации незарегистрированных, контрафактных и фальсифицированных медицинских изделий.
Федеральная служба на постоянной основе ведет профилактическую работу по выявлению и пресечению таких случаев.
В частности, 6 декабря при посещении выставки «Медицинская техника, изделия медицинского назначения и расходные материалы», организованной АО «ЭКСПОЦЕНТР», сотрудникам Росздравнадзора стало известно о предложении реализации незарегистрированных медицинских изделий со стороны представителей зарубежных производителей:
В соответствии с законодательством РФ, за такие действия предусмотрена как административная (статьи 6.28 и 6.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях), так и уголовная (статья 238.1 Уголовного кодекса РФ) ответственность.
Резидентам вынесены предупреждения о необходимости безусловного соблюдения законодательства РФ.
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