Росздравнадзор: реализовывать на выставках незарегистрированные медизделия незаконно

Федеральная служба на постоянной основе ведет профилактическую работу по выявлению и пресечению таких случаев.

В частности, 6 декабря при посещении выставки «Медицинская техника, изделия медицинского назначения и расходные материалы», организованной АО «ЭКСПОЦЕНТР», сотрудникам Росздравнадзора стало известно о предложении реализации незарегистрированных медицинских изделий со стороны представителей зарубежных производителей:

имплантанты для стабилизации позвоночника;

ингаляторы;

иглы акупунктурные;

имплантанты, наборы штифтов, винтов, инструментов для остеосинтеза бедренной и большеберцовой кости;

лечебный пластырь;

перчатки медицинские латексные стерильные и нестерильные.

В соответствии с законодательством РФ, за такие действия предусмотрена как административная (статьи 6.28 и 6.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях), так и уголовная (статья 238.1 Уголовного кодекса РФ) ответственность.

Резидентам вынесены предупреждения о необходимости безусловного соблюдения законодательства РФ.