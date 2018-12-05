Росздравнадзор: реализовывать на выставках незарегистрированные медизделия незаконно

08:04
12 декабря 2018

Елена Сидорова

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Росздравнадзор предупреждает организаторов и участников выставок об уголовной и административной ответственности за реализацию и предложение о реализации незарегистрированных, контрафактных и фальсифицированных медицинских изделий.

Федеральная служба на постоянной основе ведет профилактическую работу по выявлению и пресечению таких случаев.

В частности, 6 декабря при посещении выставки «Медицинская техника, изделия медицинского назначения и расходные материалы», организованной АО «ЭКСПОЦЕНТР»,  сотрудникам Росздравнадзора стало известно  о предложении реализации незарегистрированных медицинских изделий со стороны представителей зарубежных производителей:

  • имплантанты для стабилизации позвоночника;
  • ингаляторы;
  • иглы акупунктурные;
  • имплантанты, наборы штифтов, винтов, инструментов для остеосинтеза бедренной и большеберцовой кости;
  • лечебный пластырь;
  • перчатки медицинские латексные стерильные и нестерильные.

В соответствии с законодательством РФ, за такие действия  предусмотрена как административная (статьи 6.28 и 6.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях), так и уголовная (статья 238.1 Уголовного кодекса РФ) ответственность.

Резидентам вынесены предупреждения  о необходимости безусловного соблюдения законодательства РФ.

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