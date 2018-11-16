Росздравнадзор решил оптимизировать нормативно-правовую базу с помощью опроса

16:04
26 ноября 2018

Ольга Коберник

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На сайте Росздравнадзора появился опрос по перечню нормативно-правовых актов, подлежащих оптимизации. В нем представлены приказы, которые устанавливают порядки обращения лекарственных средств и оказания специализированной медицинской помощи. По каждому из них респондент может оставить предложения.

Участвовать в опросе могут физлица (для этого необходимо внести в форму ФИО) или организации (необходимо указать наименование и ИНН). 

Росздравнадзор последние годы ведет достаточно открытую политику, отметил управляющий Центром медицинского права Алексей Панов.

«Не все правовые нормы, которые предлагает регулятор, являются обоснованными, разумными, отвечающими требованиям безопасности. В данном случае власть показывает, что прислушивается к участникам рынка,  – говорит эксперт. – Основной вопрос: насколько регулятор отреагирует на предложения субъектов обращения лекарственных средств. Если по результатам опроса Росздравнадзор опубликует данные – сколько поступило предложений, сколько из них было принято и почему другие были отклонены, – такая правовая позиция найдет отклик. Если же этого не произойдет, то практика "обратной связи" будет прекращена самими участниками рынка, в дальнейшем никто на эти призывы реагировать не будет».

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