Росздравнадзор с 2020 года заблокировал около 85 тыс. сайтов нелегальной продажи лекарств

С сентября 2020 года были заблокированы около 85 тыс. сайтов с предложениями о розничной торговле фармпрепаратами, реализация которых ограничена или законодательно запрещена, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Сотрудники службы работают по этому направлению в тесном контакте с аптечными ассоциациями, саморегулируемыми организациями и общественными объединениями, включая представителей Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В ходе мониторинга рассматриваются обращения граждан, правоохранительных органов и прокуратуры о наличии запрещенной информации в интернете.

За четыре года сотрудники Росздравнадзора проанализировали информацию, размещенную на 125,5 тыс. интернет-ресурсов, 85 тыс. из них заблокировали по решению Роскомнадзора. На них были предложения о нелегальной продаже отпускаемых по рецепту лекарств: психоактивных, седативных, анальгезирующих лекарственных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, гормональных препаратов, транквилизаторов.

Кроме того, служба проверяет на нелегальную торговлю препаратами и социальные сети. Так, были заблокированы более 3 тыс. ссылок на «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм», а также на российские интернет-сервисы для размещения объявлений о товарах: «Авито», «Купи-продай», «Русская доска», «Юла».

В пресс-службе Росздравнадзора также напомнили, что проверить легальность фармпрепарата, в том числе купленного дистанционно, можно с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак».