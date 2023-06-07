Росздравнадзор сообщил о фальсифицированном гормональном препарате

Росздравнадзор сообщил об изъятии одной серии фальсифицированного лекарственного препарата. Информационное письмо опубликовано на сайте службы.

Компания Bayer выявила фальсификацию лекарственного препарата «Мирена», внутриматочная терапевтическая система 20 мкг/24 часа, серии ТU031CT. По данным производителя, на упаковки подделок не нанесены обязательная маркировка, глобальный идентификационный номер торговой единицы и индивидуальный серийный номер торговой единицы, а также QR-код.

Участники рынка должны проверить остатки гормонального средства на отсутствие признаков фальсификации. Выявленные поддельные упаковки должны быть изъяты и уничтожены. О принятых мерах необходимо сообщить в Росздравнадзор.

В апреле служба также сообщала о выявлении фальсифицированного обезболивающего препарата «Нимесил». Отличия от оригинала выявили в серии 21010 гранул для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/2г пакетики № 30 с указанием на упаковках производителя и страны «Лабораторное Менарини С.А. Испания».