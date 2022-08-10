Росздравнадзор сообщил об упрощении ввоза образцов медизделий для регистрации

Росздравнадзор сообщил о переводе ввоза в Россию образцов незарегистрированных медизделий для их регистрации на уведомительный порядок. Информационное письмо № 04и-879/22 от 08.08.2022 опубликовано на сайте службы.

Упрощение процедуры ввоза проведено в рамках «регуляторной гильотины» и Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022, установившего особенности проведения проверок в 2022 году.

Теперь разработчики медизделий для регистрации их в стране должны направлять в службу уведомления о ввозе конкретных образцов медизделий для их регистрации. Уведомление подается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через портал госуслуг, указывается в письме.

Служба также проинформировала, что получать разрешения, предусмотренные порядком ввоза медицинских изделий в целях государственной регистрации (Приказ Минздрава России № 661н от 30.06.2020), больше не требуется.

В апреле правительство упростило процедуру национальной регистрации дефицитных медицинских изделий. Первую ускоренную регистрацию Росздравнадзор провел в июне. Тогда регудостоверение было выдано на набор реагентов для выявления ДНК вируса оспы обезьян методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией («Вектор-ПЦРрв-ВОО»).