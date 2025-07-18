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Росздравнадзор утвердил новые...

Росздравнадзор утвердил новые документы для контроля ввоза и вывоза наркотических лексредств

18.07.2025
12:56
Дина Коблова
Утверждена новая форма выписки из реестра выданных сертификатов Росздравнадзора для контроля оборота наркотических и психотропных лекарственных средств. Документ заменит приказ от 2022 года.
Фото: 123rf.com

Росздравнадзор утвердил формы выписки из реестра выданных сертификатов службы на право ввоза и вывоза из РФ наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, если они являются лекарственными средствами. Опубликован соответствующий приказ № 3443 от 29.05.2025.

Помимо формы выписки из реестра, документом утверждаются:

  • формы уведомления заявителя о принятом решении об отказе в выдаче такого сертификата Росздравнадзора на право ввоза и вывоза из РФ наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, являющихся лекарствами;
  • состав сведений для включения в указанный реестр сертификатов Росздравнадзора.

При этом признается утратившим силу приказ Росздравнадзора № 11464 от 05.12.2022 «Об утверждении форм сертификатов на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

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