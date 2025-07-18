Росздравнадзор утвердил новые документы для контроля ввоза и вывоза наркотических лексредств

Росздравнадзор утвердил формы выписки из реестра выданных сертификатов службы на право ввоза и вывоза из РФ наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, если они являются лекарственными средствами. Опубликован соответствующий приказ № 3443 от 29.05.2025.

Помимо формы выписки из реестра, документом утверждаются:

формы уведомления заявителя о принятом решении об отказе в выдаче такого сертификата Росздравнадзора на право ввоза и вывоза из РФ наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, являющихся лекарствами;

состав сведений для включения в указанный реестр сертификатов Росздравнадзора.

При этом признается утратившим силу приказ Росздравнадзора № 11464 от 05.12.2022 «Об утверждении форм сертификатов на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».