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Росздравнадзор утвердил новые...

Росздравнадзор утвердил новые оценочные листы для получения фармлицензии

23.11.2022
19:18
Таисия Кубрина

Для получения фармлицензии Росздравнадзор утвердил новые оценочные листы. В них вошли 47 вопросов для лицензирования федеральных аптек и 53 вопроса — для дистрибьюторов.

Фото: zinkevych/ru.freepik.com

Росздравнадзор утвердил новые чек-листы для оценки соответствия лицензионным требованиям соискателя лицензии или лицензиата при осуществлении фармацевтической деятельности. Приказ № 7974 от 26.08.2022 опубликован накануне, 23 ноября, на портале официальной правовой информации. Он заменит действовавший ранее приказ службы № 195 от 19.01.2022.

В оценочном листе для проверки дистрибьюторов теперь 53 вопроса. Ранее служба проводила лицензионный контроль по 49 вопросам. Для лицензионных проверок аптек федеральной формы собственности чек-лист увеличился на один вопрос — до 47.

С 1 марта вступили в силу разработанные надзорными органами для проведения плановых проверок аптек, оптовиков и производителей лекарств списки контрольных вопросов. Среди оцениваемых актов оказались попавшие под «регуляторную гильотину» и отмененные приказы Минздрава, писал «ФВ».

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