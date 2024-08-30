Росздравнадзор утвердил порядок списания безнадежных штрафов

Росздравнадзор утвердил Порядок принятия службой и ее территориальными органами решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в федеральный бюджет, документ № 3732 от 25.06.2024 опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение о признании штрафов безнадежными принимает Росздравнадзор и его территориальные органы по следующим основаниям:

смерть физического лица;

признание банкротом гражданина, индивидуального предпринимателя в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;

ликвидация организации в части задолженности, не погашенной из-за недостаточности имущества или невозможности погашения учредителями;

применение актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, ‎в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

вынесение судебным приставом постановления ‎об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа, если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет;

исключение юрлица из Единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом постановления ‎об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа в части задолженности, не погашенной из-за недостаточности имущества или невозможности погашения учредителями.

Наличие оснований для признания задолженности безнадежной к взысканию нужно подтвердить документами. В их числе:

выписка из отчетности администратора доходов бюджета ‎об учитываемых суммах задолженности;

справка администратора доходов бюджета о принятых мерах ‎по обеспечению взыскания задолженности;

документы, подтверждающие случаи признания безнадежной ‎к взысканию задолженности по платежам в бюджет.

Решение о признании задолженности безнадежной будет принимать комиссия по поступлению и выбытию активов. Срок рассмотрения документов не должен превышать десяти рабочих дней со дня их предоставления.