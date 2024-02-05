Росздравнадзор в январе забраковал 57 серий лекарственных препаратов

Росздравнадзор в январе проинформировал участников рынка о необходимости отозвать 49 серий лекарственных препаратов.

Причиной отзыва трех из них стали новые данные по безопасности. Речь идет о лекарственном препарате «Копиктра», капсулы 25 мг № 56, блистеры, пачки картонные, серий 1837370A, 1837372B, 1837373C, производитель «Джензайм Лтд», Великобритания.

Из-за пересортицы с блистерами внутри картонной пачки «Московская фармацевтическая фабрика» была вынуждена отозвать партию лекарственного препарата «Мятные таблетки», таблетки для рассасывания № 10, упаковки ячейковые контурные, пачки картонные, серии 010123. О браке сообщил потребитель, который выявил в одной из упаковок блистер с маркировкой другого лекарственного препарата — «Паглюферал-2».

Другие отозванные препараты

По разным причинам было отозвано еще шесть торговых наименований препаратов:

«Аскорбиновая кислота», раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 2 мл, ампулы № 10, коробки картонные, серия 770623, производитель ОАО «Дальхимфарм», Россия;

«Брилокаин-адреналин», раствор для инъекций (40 мг+0,005 мг)/мл 1,8 мл, картриджи № 10, пачки картонные, серия 030723, производитель АО «Брынцалов-А», Россия;

«Норэпинефрин», концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг/мл 4 мл, ампулы № 10, пачки картонные, серия 551221, производитель АО «ЭкоФармПлюс», Россия;

«Табекс», таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг № 100, блистеры, пачки картонные, серия 21222, производитель АО «Софарма», Болгария;

«Ундевит», драже № 50, банки, пачки картонные, серии 440523, 180323, 480523, 140323, 550523, 170323, 470523, 150323, 130323, 510523, 540523, 380523, 430523, 370423, 350423, 560523, 390523, 360423, 420523, 400523, 570523, 110223, 240423, 320423, 50223, 250423, 310423, 20223, 290423, 220323, 330423, 210323, 90223, 280423, 200323, 80223, 270423, 340423, 530523, 450523, 460523, производитель АО «Алтайвитамины», Россия;

«Цитрамон П», таблетки № 20, упаковки ячейковые контурные, пачки картонные, серия 170622, производитель ОАО «Дальхимфарм», Россия.

Прекращение обращения

Росздравнадзор в рамках выборочного контроля подтвердил брак в пяти сериях лекарств:

«Бакперазон», порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г+1 г, флаконы № 1, пачки картонные, серия B02/21/204, производитель «Джепак Интернейшенл», Индия;

«Бисакодил-Хемофарм», таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 5 мг № 30, блистеры, пачки картонные, серия 13CNUA, производитель «Хемофарм д.о.о.», Босния и Герцеговина/«Хемофарм А.Д.», Сербия;

«Норэпинефрин», концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг/мл 4 мл, ампулы № 10, пачки картонные, серия 551221, производитель АО «ЭкоФармПлюс», Россия;

«Эналаприл», таблетки 5 мг № 20, упаковки ячейковые контурные, пачки картонные, серия 120222, производитель ПАО «Биосинтез», Россия;

«Эналаприл», таблетки 10 мг № 20, упаковки ячейковые контурные, пачки картонные, серия 80123, производитель ПАО «Биосинтез», Россия.

Приостановление обращения

Оборот еще трех серий лекарств с иностранной маркировкой был приостановлен: