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Росздравнадзор включил в...

Росздравнадзор включил в перечень спиртосодержащих изделий 11 позиций

31.10.2024
13:53
Дина Коблова
Росздравнадзор обновил перечень спиртосодержащих медизделий, которые не регулируются Росалкогольтабакконтролем. В список включили 11 медизделий, двум отказали и еще восемь рекомендовали исключить.
Фото: 123rf.com

Комиссия Росздравнадзора обновила перечень спиртосодержащих медицинских изделий, на которые не распространяется действие Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Решение № 1 от 11.10.2024 опубликовано на сайте службы.

В перечень включили 11 медизделий из 15 предложенных. Восемь из них — реагенты для проведения ПЦР-исследований и выделения ДНК/РНК разработки и производства ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Другие два медизделия — это комплекты для экстракции ДНК/РНК из биоматериала «АмплиТест» производства ЦСП ФМБА России и реагент для фиксации цитологических препаратов «МЛТ-Фиксатор-спрей», произведенный ООО «МЛТ».

Двум изделиям производства ЗАО «Неокор» отказали во включении в перечень из-за нецелесообразности. Это сетка хирургическая универсальная ксеноперикардиальная «КемПлас» и кольцо опорное для аннулопластики NeoRing.

Восемь медизделий рекомендовали исключить из перечня (из 40 предложенных). Семь из них — тест-системы для проведения ПЦР-исследований на выявление РНК вирусов гепатитов, бореллий, хламидий, вирусов гриппа А и B, а также вспомогательные реагенты производства ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Еще одно медизделие — реагенты китайского вендора Hunan Lituo Biotechnology, дочерней компании Lituo Biotech.

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