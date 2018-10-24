Росздравнадзор выдал Ozon.ru предостережение за интернет-торговлю лекарствами

«Мы сегодня выдали предостережение Оzon.ru по дистанционной продаже лекарств. А также всю информацию мы передадим в рамках компетенции Генпрокуратуре, правоохранительным органам, Роспотребнадзору, Роскомнадзору», - приводит ТАСС ответ пресс-службы Росздравнадзора.

Ранее сообщалось, что Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) просит Роскомнадзор провести проверку в отношении сайта Ozon.ru на предмет его соответствия действующему законодательству.

Также союз предлагает внести сайт оператора в единый реестр запрещенной информации и тем самым заблокировать его. Соответствующие обращения ассоциация также направила в прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

Недовольство членов СПФО вызвало то, что на Ozon.ru появилась возможность делать онлайн-заказ лекарств с их последующей доставкой курьером. Сейчас онлайн-торговля лекарствами запрещена. Разработанный Минздравом законопроект о дистанционной продаже лекарств был принят в первом чтении в декабре 2017 года, но уже почти год работа над ним не ведется.





