Росздравнадзор выдал Ozon.ru предостережение за интернет-торговлю лекарствами

09:50
2 ноября 2018

Елена Сидорова

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Росздравнадзор 1 ноября вынес предостережение интернет-сервису Ozon.ru в связи с дистанционной торговлей лекарственными препаратами.

«Мы сегодня выдали предостережение Оzon.ru по дистанционной продаже лекарств. А также всю информацию мы передадим в рамках компетенции Генпрокуратуре, правоохранительным органам, Роспотребнадзору, Роскомнадзору», - приводит ТАСС ответ пресс-службы Росздравнадзора.

Ранее сообщалось, что Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) просит Роскомнадзор провести проверку в отношении сайта Ozon.ru на предмет его соответствия действующему законодательству.

Также союз предлагает внести сайт оператора в единый реестр запрещенной информации и тем самым заблокировать его. Соответствующие обращения ассоциация также направила в прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

Недовольство членов СПФО вызвало то, что на Ozon.ru появилась возможность делать онлайн-заказ лекарств с их последующей доставкой курьером. Сейчас онлайн-торговля лекарствами запрещена. Разработанный Минздравом законопроект о дистанционной продаже лекарств был принят в первом чтении в декабре 2017 года, но уже почти год работа над ним не ведется.  


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