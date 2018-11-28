Росздравнадзор запросил у фармпроизводителей данные о решениях по минимизации риска в отношении лекарств на основе валсартана

Специальным комитетом Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) принято решение от 12 октября 2018 г. о пересмотре сертификатов пригодности на субстанцию валсартан следующих производителей: MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED, MYLAN LABORATORIES LIMITED, ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED, JUBILANT GENERICS LIMITED, где в качестве промежуточного производителя субстанции указана производственная площадка Zhejiang Huahai Pharmaceutical Со., Ltd (Chuannan Duqiao China-317 016 Linhai Zhejiang Province).
Пo решению Специального комитета EDQM, указанная производственная площадка удалена из сертификатов пригодности на субстанцию валсартанв» перечисленных производителей. Данное решение распространяется на субстанцию валсартан и ее промежуточные продукты.
В связи с этим Росздравнадзор сообщает фармпроизводителям о необходимости в срок до 12 декабря 2018 г. предоставить информацию о принятых решениях по минимизации риска возможной угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан, которые приняты в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения, выпускаемых из субстанции валсартан перечисленных производителей. Указанную информацию следует направить в Росздравнадзор по электронной почте: control_ls@roszdravnadzor.ru с последующей досылкой документов на бумажном носителе.
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