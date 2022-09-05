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Росздравнадзор запустил сервис...

Росздравнадзор запустил сервис для посерийного учета введенных в оборот медизделий

05.09.2022
08:37
Таисия Кубрина

Росздравнадзор опубликовал требования к формату передачи данных производителями и импортерами обо всех сериях или партиях медицинских изделий, выведенных на рынок. Доступ к системе осуществляется через личный кабинет заявителя на сайте службы.

Фото: peoplecreations/freepik.com

Росздравнадзор проинформировал производителей и импортеров медизделий о порядке предоставления сведений о выведенных на рынок медицинских изделиях. Информация размещена на сайте службы.

Сервис разработан в соответствии с требованиями приказа Росздравнадзора от 25.11.2021 № 11020 о посерийном, поштучном учете медицинских изделий, выведенных на рынок. Аналогичная система с конца 2019 года действует для лекарственных препаратов.

Доступ к сервису будет осуществляться через личный кабинет заявителя на сайте Росздравнадзора. У пользователей будет возможность предоставить сведения двумя способами.

Заносить данные о медизделии можно вручную, последовательно заполняя все необходимые поля, либо в полуавтоматическом режиме посредством xml-файла (пакетная загрузка). В последнем случае достаточно заполнения сведений о заявителе и прикрепления файла xml, как это описано в информации.

В документе также приводятся технические требования к формату заполнения полей и тестовые примеры записей.

Производители и импортеры медицинских изделий должны заносить данные обо всех сериях (партиях) или заводских номерах выведенных в гражданский оборот медицинских изделий. Предельный срок для внесения данных в систему ― 15 рабочих дней.

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