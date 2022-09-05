Руководитель американской фармкомпании осужден за подделку тестов на COVID-19

Бывший президент биомедицинской компании Arrayit Corporation Марк Шена признан виновным по целому ряду обвинений, связанных с мошенничеством и обманом инвесторов, сообщает The New York Times. Ущерб от его действий составил 77 млн долл. Приговор будет вынесен в 2023 году, и Шене грозит значительный срок.

Согласно судебным документам Шена обманывал инвесторов Arrayit, утверждая, что он изобрел революционную технологию для проверки пациентов практически на любое заболевание с использованием всего нескольких капель крови. В числе этих болезней назывался рак яичников, болезнь Паркинсона, рак толстой кишки, также тесты использовались для проверки мужской фертильности.

На встречах с инвесторами Шена говорил, что разработал для этого революционную технологию на основе микрочипов и был включен в шорт-лист на Нобелевскую премию, а его компания Arrayit может быть оценена в 4,5 млрд долл. При этом Шена скрывал, что на самом деле Arrayit находится на грани банкротства.

Он также рассказывал инвесторам о том, что заключил множество договоров с различными компаниями и государственными учреждениями, что было неправдой. Кроме того, Шена организовал мошенническую схему, требуя от страховых организаций компенсаций за тесты на различные аллергии, в которых не было медицинской необходимости. Одновременно он рассказывал об эффективности этих тестов, хотя на самом деле он платил взятки врачам за их проведение.

Во время пандемии коронавируса компания начала тестировать пациентов на COVID-19. Она заявила о том, что разработала тест на основе своей технологии микрочипов и утверждала, что он точнее ПЦР-теста. FDA не выдала разрешение на этот тест, но Шена скрыл это от инвесторов.