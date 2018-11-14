Руководитель британского Агентства по контролю ЛС и медизделий уйдет с поста вскоре после Brexit

Генеральный директор Агентства по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) Иэн Хадсон намерен уйти со своего поста через 10 месяцев, что означает смену руководства регуляторного ведомства на фоне всех других последствий Brexit, сообщает FierceBiotech.
Возможное влияние Brexit на регуляторную сферу остается в зоне неопределенности, но не исключено, что на момент ухода г-на Хадсона со своего поста MHRA уже будет вынуждено работать независимо от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).
Таким образом, преемник Хадсона может унаследовать организацию, которая будет одновременно стараться справиться с расширенным спектром обязанностей в регуляторной сфере и смягчить влияние Brexit на поставки лекарств, их регистрацию и т.д.
Комментируя свое решение, г-н Хадсон сослался как на личные, так и на профессиональные причины.
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