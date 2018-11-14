Руководитель британского Агентства по контролю ЛС и медизделий уйдет с поста вскоре после Brexit

20:23
22 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

55

Генеральный директор Агентства по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) Иэн Хадсон намерен уйти со своего поста через 10 месяцев, что означает смену руководства регуляторного ведомства на фоне всех других последствий Brexit, сообщает FierceBiotech.

Возможное влияние Brexit на регуляторную сферу остается в зоне неопределенности, но не исключено, что на момент ухода г-на Хадсона со своего поста MHRA уже будет вынуждено работать независимо от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). 

Таким образом, преемник Хадсона может унаследовать организацию, которая будет одновременно стараться справиться с расширенным спектром обязанностей в регуляторной сфере и смягчить влияние Brexit на поставки лекарств, их регистрацию и т.д.

Комментируя свое решение, г-н Хадсон сослался как на личные, так и на профессиональные причины. 

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
14.11.2018
Компанию Sandoz в России возглавил Манлио Флоренцано
30.10.2018
В Кемеровской области сменился начальник Департамента здравоохранения
24.10.2018
В Якутии назначен новый министр здравоохранения
Популярное
20.11.2018
Сергей Перминов займется дистрибуцией фармацевтических товаров в «Магните»
3512
19.11.2018
Топ-10 международных фармкомпаний по рыночной капитализации
2253
16.11.2018
Показатель конкуренции за рабочие места в фармацевтике – полтора человека на место
2097
16.11.2018
Владимир Путин: надо навести порядок с регистром льготных категорий граждан и перечнями лекарств для них
2017
Вчера
Депутаты приняли закон, ужесточающий порядок ввода лекарств в гражданский оборот
1692