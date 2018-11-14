Руководитель британского Агентства по контролю ЛС и медизделий уйдет с поста вскоре после Brexit

Возможное влияние Brexit на регуляторную сферу остается в зоне неопределенности, но не исключено, что на момент ухода г-на Хадсона со своего поста MHRA уже будет вынуждено работать независимо от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Таким образом, преемник Хадсона может унаследовать организацию, которая будет одновременно стараться справиться с расширенным спектром обязанностей в регуляторной сфере и смягчить влияние Brexit на поставки лекарств, их регистрацию и т.д.

Комментируя свое решение, г-н Хадсон сослался как на личные, так и на профессиональные причины.