Руководитель французской фармкомпании обманывал FDA ради доступа к препарату Novartis

Гражданин Франции и житель Объединенных Арабских Эмиратов Ален Буазиз признал себя виновным в даче ложных показаний FDA, чтобы получить в распоряжение препарат для похудения Sanorex компании Novartis. Об этом пишет The Endpoints Points.

Буазиз представлялся главным операционным директором Hexim Pharmaceuticals, которая ранее была известна как Alkopharma. По словам прокурора США, начиная с февраля 2018 года Буазиз подавал поддельные документы в FDA, пытаясь получить права на Sanorex, препарат для похудения, принадлежащий Novartis.

Буазиз отправлял в агентство письма и документы по электронной почте и в печатном виде, заявляя, что Hexim приобрела заявку на регистрацию для Sanorex. Он также добивался встречи с представителями FDA по поводу продажи Sanorex в Соединенных Штатах. На самом деле ни Hexim, ни Alkopharma не владели правами на распространение Sanorex.

Novartis вывела препарат с рынка еще в 2009 году. Компания связалась с FDA после того как заметила, что статус Sanorex в «Оранжевой книге» одобренных продуктов агентства был изменен без ее разрешения. После этого представители регулятора начали расследование.

Подобные действия караются лишением свободы на срок до пяти лет и максимальным штрафом в размере до 250 тыс. долл. Вынесение приговора назначено на 14 декабря. Неясно, продолжает ли Буазиз работать на Hexim. Endpoints News связался с компанией, но не получил ответа.