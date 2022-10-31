Руководители крупных фармкомпаний попали в рейтинг богатейших семей мира

Владеющие компаниями Walmart, Roche и Boehringer Ingelheim семьи вошли в рейтинг самых богатых семей мира. Список составил Bloomberg, в него вошли 25 самых состоятельных семейств, которые распоряжаются своим состоянием уже не первое поколение и чьи финансы можно относительно точно отследить.

Владеющая Walmart семья Уолтон заняла первое место. Сеть супермаркетов продает в том числе и фармацевтическую продукцию, летом она сообщала о планах запустить дешевый аналог инсулина. Компания насчитывает более 10,5 тыс. магазинов по всему миру и приносит свыше 570 млрд долл. в год. Уолтоны управляют ей на протяжении трех поколений и владеют 47% акций компании. Их состояние оценивается в 224,5 млрд долл.

На десятом месте располагаются нынешние владельцы компании Roche Holding, которую в 1896 году основал швейцарский предприниматель Фриц Хоффманн-Ла Рош. Его потомки контролируют 9% компании. В 2021 году компания получила доход в размере 72 млрд долл., а семья Хоффманн за тот же год получила более 730 млн долл. в виде дивидендов. Общее состояние семейства Хоффманн-Оэри оценивается в 45,1 млрд долл., она принимает участие в управлении компанией на протяжении пяти поколений.

Хоффманы известны своими инициативами по сохранению окружающей среды. Так, в 1961 году Лукас Хоффманн стал сооснователем Всемирного фонда дикой природы.

На 14-м месте оказались владельцы Boehringer Ingelheim, которую в 1885 году основал Альберт Берингер. Спустя четыре поколения семья все также управляет компанией, во главе фирмы стоит Хубертус фон Баумбах. Состояние семьи оценивается в 36,6 млрд долл., а за 2021 год компания заработала 20,6 млрд евро (24,4 млрд долл.).