Руководство «Ульяновскфармации» на протяжении нескольких лет искажало бухгалтерскую отчетность

«Как только в АО «Ульяновскфармация» сменилось руководство, был проведен аудит независимой аудиторской фирмой, – рассказал накануне в ходе пресс-конференции председатель Счетной палаты Ульяновской области Игорь Егоров. – Именно тогда впервые и вскрылось, что бухгалтерские отчеты отличаются от реального положения дел. Выручка и рентабельность предприятия сильно завышались начиная с 2015 года (именно в это время к исполнению обязанностей директора АО приступила Ольга Кузнецова, которая сейчас находится под следствием. – Прим. авт.). В объяснительной записке теперь уже бывший бухгалтер предприятия так честно и написал, что делалось это «для красивой отчетности». Липовую статистику подтверждали красивыми отчетами московской аудиторской компании».

Прямой ущерб, причиненный АО «Ульяновскфармация» действиями прежнего руководства, аудиторы областной Счетной палаты оценивают в 19,6 млн руб. Так, например, был заключен договор с самарским оптовиком на поставку медицинских изделий на общую сумму свыше 9 млн руб., но следов этого товара найти не удалось. Никаких исков в суд подано по этому поводу не было. Также компания заказала себе в Волгоградской области 88 тыс. сувенирных магнитов, общая стоимость которых была завышена более чем в 9 раз. Под это удалось «списать» еще почти 4 млн руб. Причем фирма, которая их якобы поставила, была зарегистрирована в квартире, где был прописан один из руководителей «Ульяновскфармации», и была учреждена его же родственником. Игорь Егоров уточнил, что этот сотрудник продолжает работать в АО.

Еще пятеро сотрудников, наоборот, в АО не работали, а только числились. И исправно получали зарплату – за несколько лет набежало почти 4 млн руб. Другим пятерым работникам по документам были предоставлены займы. А со слов самих заемщиков, получив деньги на карты, они тут же обналичили их и передали должностным лицам предприятия. По оперативной информации, след этих топ-менеджеров простыл: одни покинули пределы региона, другие и вовсе уехали из страны.

Теперь материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.