«Русбиофарм» наладил поставки метанола из Таиланда

Компания «Русбиофарм» получила необходимые лицензии и разрешения на официальные поставки высокочистого метанола, необходимого для проведения высокоэффективной жидкостной хроматографии и других фармацевтических применений. Как сообщили «ФВ» в пресс-службе компании, поставщиком выступает RCI labscan (Таиланд).

«Метанол используется скорее в лабораторной практике, как растворитель, как носитель в жидкостной хроматографии и т.д. Собственно он нужен не только фармкомпаниям, а достаточно большому спектру интересантов, фармацевтические компании — лишь небольшой пласт соответствующих интересантов, — пояснил «ФВ» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. — Но я вполне допускаю, что проблемы с метанолом нужного качества на фармрынке присутствуют».

По словам генерального директора «Русбиофарм» Сергея Иссерса, в фармацевтике высокочистый метанол применяют для анализа и синтеза препаратов. Планируется импортировать десятки тысяч литров метанола в год. Это должно облегчить работу российских фармкомпаний, учитывая дефицит официально поставляемого фармацевтического метанола. По данным таможенной службы, ранее высокочистый метанол в Россию официально не поставлялся.

Согласно информации аналитического центра ТЭК Минэнерго России, которую приводит «Русбиофарм», в 2021 году объем потребления на внутреннем рынке составил 2,6 млн тонн — это 3% от мирового спроса. Среднегодовую динамику прироста оценивают в 1,3%, к 2030 году потребление метанола достигнет 2,9 млн тонн.

Основной потребитель метанола на мировом рынке — Китай, в 2021 году на его долю пришлось 60% от общего объема потребления (52,6 млн тонн). Вслед за Китаем идут Западная Европа (7,1 млн тонн), США (6,6 млн тонн), Россия (2,6 млн тонн) и Индия (2,1 млн тонн).