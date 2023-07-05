С 1 августа ввод импортных препаратов в оборот в СМДЛП будет происходить автоматически

С 1 августа в системе МДЛП заработает автоматический ввод в гражданский оборот импортных лекарств. Отечественные препараты уже сейчас могут пользоваться этим функционалом и не передавать дополнительные сведения. Это должно снизить нагрузку на участников оборота. Об этом в ходе сегодняшнего вебинара «Актуальные вопросы по маркировке лекарственных препаратов» рассказал менеджер проектов группы проекта «Фарма» ЦРПТ Руслан Богатырев, передает корреспондент «ФВ».

«Мы получаем сведения из АИС Росздравнадзора в рамках межведомственного электронного взаимодействия, после чего незамедлительно запускаем автоматический ввод в оборот, соответственно, у производителей уже не будет необходимости подавать схему ввода в оборот», — прокомментировал Богатырев.

При этом представитель ЦРПТ пояснил, что в случае возникновения ошибок — на стороне АИС, системы межведомственного электронного взаимодействия, в товаропроводящей цепи (препараты не имеют соответствующего статуса для ввода в гражданский оборот) автоввод может и не произойти. Поэтому производителям рекомендуют все же отслеживать этот процесс.