С 1 ноября госзакупки малого объема должны осуществляться с использованием единого агрегатора торговли

Это, по сути, интернет-магазин для закупок малого объема. Нововведение необходимо для совершенствования методологии определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, а также для расширения возможности участия в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Функция агрегатора торговли – обеспечивать взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с госзаказчиками. Используя агрегатор торговли, заказчик сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене.

К агрегатору торговли будут допущены заказчики, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок.

Агрегатор будет обеспечивать недискриминационный доступ при размещении предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием в том числе других информационных систем.

Оператором единого агрегатора торговли определено акционерное общество «РТ-Проектные технологии».





Между тем, на сайте «Гарант» указано, что данное постановление Правительства РФ скоро будет изменено. Эксперты считают, что, скорее всего, срок вступления документа в силу будет перенесен.