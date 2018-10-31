С 1 ноября госзакупки малого объема должны осуществляться с использованием единого агрегатора торговли

В соответствии с распоряжением Правительства РФ №824-р от 28 апреля 2018 года , с 1 ноября федеральные органы исполнительной власти и находящиеся в их ведении учреждения (за исключением силовых ведомств) должны осуществлять отдельные закупки с использованием единого агрегатора торговли.
Это, по сути, интернет-магазин для закупок малого объема. Нововведение необходимо для совершенствования методологии определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, а также для расширения возможности участия в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Функция агрегатора торговли – обеспечивать взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с госзаказчиками. Используя агрегатор торговли, заказчик сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене.
К агрегатору торговли будут допущены заказчики, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок.
Агрегатор будет обеспечивать недискриминационный доступ при размещении предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием в том числе других информационных систем.
Оператором единого агрегатора торговли определено акционерное общество «РТ-Проектные технологии».
Между тем, на сайте «Гарант» указано, что данное постановление Правительства РФ скоро будет изменено. Эксперты считают, что, скорее всего, срок вступления документа в силу будет перенесен.
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