С Днем фармацевтического работника

Уважаемые сотрудники фармацевтической отрасли, примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником. Эта дата отмечает ваш важный вклад в здоровье и благополучие людей. Преданность и усердие в этой непростой профессии заслуживают искреннего признания и глубокой благодарности. Вы являетесь опорой для тех, кто нуждается не только в лекарствах, но и в совете, поддержке, и ваша профессиональная этика и забота приносят улыбку и облегчение в их жизни.

От всего коллектива «ФВ» желаем вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в вашем благородном труде на благо людей!

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов фармацевтической отрасли с профессиональным праздником

Искренне поздравляю с профессиональным праздником всех, кто посвятил себя особой отрасли — фармацевтической. Благодаря вам создаются, сохраняются и реализуются важные лекарственные препараты, которые обладают уникальными характеристиками, высоким качеством, помогают эффективно лечить различные заболевания, сохранять жизнь и здоровье миллионов наших граждан.

В условиях трансформации экономики и внешнего санкционного давления фарминдустрия демонстрирует рост, успешно решает масштабные задачи, в том числе по укреплению технологической независимости. Отечественные предприятия разрабатывают образцы лекарственных средств, проводят клинические испытания, запускают их в производство.

И конечно, искренних слов благодарности заслуживает самоотверженный труд провизоров и фармацевтов. Каждый из вас буквально находится на передовой. Именно вы помогали эффективно бороться с пандемией. И сегодня обеспечиваете пациентов необходимыми препаратами, которые излечивают серьезные болезни, возвращают здоровье.



Дорогие друзья! В этот праздничный день хочу поблагодарить работников отрасли за преданность профессии, компетентность, ответственность. И пожелать вам успехов в работе, ярких открытий, здоровья и благополучия.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил фармацевтических работников с профессиональным праздником

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех работников отрасли с профессиональным праздником — с Днем фармацевтического работника! День фармацевтического работника был учрежден постановлением правительства в знак глубокого уважения к труду ученых, провизоров, фармацевтов, всех тех, кто разрабатывает, производит лекарственные препараты и помогает людям безопасно их использовать.

В последние годы вопросы лекарственного обеспечения граждан находятся в зоне повышенного внимания государства. Система совершенствуется, лекарства становятся доступнее для многих категорий граждан. Хочу отметить, что налажена работа по обеспечению качественными лекарственными препаратами лечебной и аптечной сетей новых территорий Российской Федерации, что ускоряет их интеграцию в российское здравоохранение.

Благодарю вас за обеспечение лекарственной безопасности нашей страны, за неустанный труд на благо граждан всех сотрудников аптек, аптечных пунктов, ученых-медиков и специалистов, которые разрабатывают, изготавливают, проверяют качество и обеспечивают надлежащие условия хранения лекарственных препаратов.

Желаю профессиональных успехов, неисчерпаемой энергии, благополучия вашим близким и, конечно, крепкого здоровья.

Поздравление с Днем фармацевта министра промышленности и торговли Дениса Мантурова

Уважаемые коллеги, друзья! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем фармацевтического работника России. В этом году мы отмечаем его в третий раз, подчеркивая важную роль тех людей, чей труд связан с изучением, разработкой, производством лекарственных препаратов.

Сегодня российская фармпромышленность остается одной из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей нашей экономики. За последние несколько лет произошло полное перевооружение отрасли, а российские производители, успешно совмещая высокие технологии, традиции и инновации, сегодня выпускают самые востребованные и сложные лекарственные препараты и фармсубстанции.

Отмечу, что над созданием лекарств трудятся специалисты высокого класса, а их навыки постоянно совершенствуются — они соблюдают жесткие требования к производственным процессам и уделяют особое внимание безопасности и качеству продукции. Благодаря упорной и систематической работе тех, кто связал свой трудовой путь с фармацевтикой, сегодня российская фармпромышленность успешно справляется с вызовами и демонстрирует рост.

Желаю вам энтузиазма, сил и вдохновения для дальнейшего профессионального развития и реализации самых амбициозных проектов. Благополучия, успехов во всем и крепкого здоровья!

Поздравление руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой

Уважаемые коллеги! От имени Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и от себя лично поздравляю вас с Днем фармацевтического работника! Уже третий год подряд 19 мая мы говорим слова благодарности представителям этой стремительно развивающейся отрасли: фармацевтам, провизорам, производителям фармпродукции, сотрудникам аптечных сетей и складов, центров клинических и доклинических исследований, лабораторий по контролю качества лекарств.

Каждый из вас является высокообразованным, энциклопедически подкованным и небезразличным профессионалом своего дела: безупречно разбираясь в химических формулах, вы стоите на страже здоровья пациента, выстраивая с помощью лекарств инновационные преграды для распространения заболеваний.



Как бы не развивались сегодня медицинские технологии и система здравоохранения в целом, фармацевтический работник всегда останется одной из ключевых фигур в спасении жизни человека.

В этот праздничный день желаю, чтобы ваши бесценные знания приносили людям еще больше пользы и здоровья, а каждая грамотная рекомендация приводила к быстрому выздоровлению пациента. Здоровья вам и вашим близким, удовлетворения от работы и профессионального развития!