С марта 2019 г. московские льготники смогут получить компенсацию на покупку лекарств

Власти Москвы с 1 марта по 31 декабря 2019 года проведут эксперимент, который предполагает начисление компенсационных выплат льготным категориям москвичей для приобретения необходимых лекарственных препаратов, назначаемых по жизненным показаниям и при индивидуальной непереносимости. Соответствующее постановление от 27.11.2018 г. №1444-ПП подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В эксперименте могут участвовать граждане, имеющие право на меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению и не выбравшие их получение в денежном выражении. В период эксперимента граждане вправе обратиться за получением компенсационной выплаты на приобретение лекарств взамен получения бесплатного препарата или получение его с 50%-ной скидкой.
В рамках эксперимента компенсационная выплата на приобретение лекарств, за которой обратился гражданин, осуществляется по каждому выписанному лечащим врачом препарату и на курс лечения, указанный в рецепте.
Эксперимент не распространяется на граждан, признанных недееспособными в установленном законе порядке.
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