С ряда госзаказчиков сняли обязательство закупать лекарства и медизделия у малого бизнеса

Правительство утвердило постановление № 708 от 22.05.2025, документом устанавливаются дополнительные случаи освобождения госзаказчиков от обязательной закупки товаров и услуг у субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). В частности речь идет о закупках лекарств и медицинских изделий крупными госзаказчиками.

Такое исключение предусмотрено только для заказчиков, годовой объем закупок лекарств и медизделий которых составляет 20 млн руб. и более. Ранее, в 2022—2024 годах, аналогичное исключение действовало для государственных учреждений, подведомственных федеральным или региональным органам власти (ч.71 ст.112 Закона о госзакупках).

Кроме того, исключение будет действовать на закупку наркотических средств и психотропных веществ, перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998. В пояснительной записке к проекту закона было указано, что в Минфин систематически поступают обращения от заказчиков таких препаратов и веществ, которые проводят их закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ. Авторы обращений сетуют на сложности либо невозможность достижения минимального объема закупок у СМП в размере 25% от совокупного годового объема закупок в связи с фактическим отсутствием или небольшим количеством таких организаций.

Как сообщил «ФВ» директор Исследовательского центра надлежащих закупочных практик Алексей Федоров, принятие документа не должно привести к росту цен на лекарства и медтехнику при госзакупках — скорее наоборот, так как определенная часть дистрибьюторов лекарств и медизделий из числа СМП представляли собой компании, неофициально аффилированные с крупными дистрибьюторами.

«Их создавали специально для участия в торгах для СМП, и их наличие в цепочке поставок только увеличивало итоговую цену для заказчиков. Так что данное изменение должно позитивно повлиять на рынок госзакупок за счет исключения «искусственных» субъектов малого предпринимательства и расширения возможностей прямого участия в закупках крупных дистрибьюторов», — поделился эксперт.

Правительство получило право утверждать дополнительные исключения для закупок товаров у СМП и СОНКО с 1 января 2025 года в связи с вступлением в силу поправок в Закон о госзакупках, утвержденных законом № 494-ФЗ от 26.12.2024.