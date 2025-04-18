С рынка исчез единственный зарегистрированный препарат на основе бария сульфата

Участники рынка столкнулись с дефектурой диагностического препарата «Бар-ВИПС», который необходим при проведении рентгеновских исследований ЖКТ и не имеет аналогов. В своем письме «Фирма «Випс-Мед» проинформировала контрагентов о приостановке выпуска препарата в связи с необходимостью лицензировать новую производственную площадку. Документ имеется в распоряжении «ФВ», его подлинность подтвердил производитель. Ориентировочно производство будет возобновлено к сентябрю.

О приостановлении производства препарата на основе бария сульфата фирма «Випс-Мед» информировала в конце февраля. Это связано со сменой адреса производственной площадки и «прохождением процедуры лицензирования на новом месте осуществления деятельности», сказано в письме. Примерная дата возобновления выпуска — до 1 сентября 2025 года.

Согласно данным AlphaRM, с начала 2025 года было объявлено 299 закупок «Бар-ВИПС», 143 из них не состоялись, заключен 91 контракт, по остальным процедуры не завершены. В 2023 году продажи (госзакупки + аптеки) препарата составили 59,3 тыс. упак. на 79,8 млн руб. В 2024 году продано 37,7 тыс. упак. на 63,9 млн руб. В первые два месяца 2025 года — 4,2 тыс. на 9,5 млн руб.