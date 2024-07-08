С января по май цены на российские ветпрепараты выросли на 8,6%

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке (включая онлайн-продажи) в 2023 году выросли относительно показателей 2022 года на 26,6%, поделились аналитики RNC Pharma. Максимальные темпы роста цен фиксировали в первые месяцы 2023 года (рис. 1), всплеск инфляции также пришелся на период с июня по август 2023 года, эксперты связывают рост с девальвацией рубля и коррекцией цен на импортную продукцию на внутреннем рынке.

К концу года динамика цен стабилизировалась и находилась на рекордно низких значениях. Однако уже в январе 2024 года аналитики снова фиксировали рост, достигший максимума в марте: если индекс цен в январе 2024 года составлял 26,4%, то в марте это значение повысилось до 44,9%. После этого показатель инфляции начал сокращаться и по состоянию на май 2024 года составил 32,6%. Суммарно по итогам периода январь — май 2024 года индекс цен был зафиксирован на уровне 35,4%.

Рис. 1. Инфляция на розничном рынке ветеринарных препаратов в январе 2023 – мае 2024 года.

Значительные различия аналитики наблюдали в динамике цен на зарубежные и отечественные препараты. Так, по итогам 2023 года стоимость импортных продуктов по сравнению с 2022 годом выросла на 36,6%, отечественные в годовом исчислении подорожали всего на 11,6% (рис. 2).

Рост цен на иностранную продукцию носил волнообразный характер с пиками весной и летом, в июле был достигнут абсолютный максимум на уровне 59,4%. При этом динамика цен на продукцию зарубежных компаний фактически определяла темпы роста цен на рынке в целом и была тесно связана с ситуацией на валютном рынке, особенно в отношении препаратов, которые ввозились по параллельным каналам.

По итогам апреля 2024 года инфляция на импортные ветпрепараты обновила абсолютный максимум: индекс цен был зафиксирован на уровне 62%. В мае показатель инфляции снизился до 43,1%. Суммарно за январь — май цена на импортные препараты выросла на 46,8%.

Динамика цен на препараты российского производства в течение 2023 года показывала четко выраженную тенденцию к сокращению. Максимальный показатель фиксировали в январе 2023 года на уровне 35,8%, но уже к маю 2023 года отрасли удалось выйти на комфортный уровень в 10,7%. Затем динамика цен достигла минимума к декабрю 2023 года (6,5%).

В январе 2024 года цены начали расти, индекс цен аналитики зафиксировали на уровне 9,5%. В феврале показатель инфляции снизился до уровня 7,9%, но снова вырос в апреле до 11,7%. В мае 2024 года индекс цен составлял 10,9%. По итогам пяти месяцев 2024 года цена на российские ветпрепараты выросла на 8,6%.

Рис. 2. Инфляция* на розничном рынке ветеринарных препаратов в разрезе импортные/отечественные в январе 2023 – мае 2024 года, %

По данным аналитиков, серьезные различия на протяжении прошлого года были также в отношении разных каналов рынка (рис. 3). Общий рост цен в онлайн-канале в 2023 году достигал 45%, что заметно опережает инфляцию в офлайне, где цены по итогам года выросли на 23%.

В прошлом году рост цен в офлайне только один раз оказался выше динамики в сегменте e-com-канала: в январе 2023 года инфляцию здесь фиксировали на уровне 44,9%, затем наблюдался нисходящий тренд с абсолютным минимумом по итогам ноября 2023 года (18,9%). В декабре 2023 года рост возобновился: относительно декабря 2022 года аналитики зафиксировали инфляцию в 19,1%.

Первые три месяца 2024 года продолжали эту тенденцию, март 2024 года относительно марта 2023 года показал существенный рост цен на уровне 40,4%. В апреле наблюдается незначительное снижение индекса цен, в электронной коммерции он составляет 61,1%, в традиционной рознице — 38,4%. В мае снижение показателей продолжилось — 41,7% в онлайн-канале и 28,6% в офлайне. Суммарно цены в офлайн за первые пять месяцев повысились на 32,2%. При этом в сегменте e-com индекс цен за январь — май достигал 52,6%.

Рис. 3. Инфляция* на розничном рынке ветеринарных препаратов в разрезе онлайн/офлайн в январе 2023 – мае 2024 года, %