СИП признал законным отказ регистрировать Apteka.ru в качестве товарного знака

Суд по интеллектуальным правам (СИП) рассмотрел кассационную жалобу АО «НПК «Катрен» и оставил без изменение решение того же суда. Судебная инстанция поддержала позицию Роспатента, что элементы «apteka» и «ru» должны оставаться свободными для использования различными лицами, оказывающими услуги, однородные заявленным, следует из постановления СИП, опубликованного в системе «Мой арбитр» и вступившего в силу.

НПК «Катрен» хотела зарегистрировать словесное обозначение «apteka.ru» и подала соответствующую заявку в Роспатент, но получила отказ. Проведя анализ словарно-справочных источников и информации в интернете, Роспатент установил, что «apteka» — транслитерация слова «аптека», где аптека — это учреждение, осуществляющее хранение, приготовление и отпуск лекарственных средств, перевязочных материалов, предметов санитарии и ухода за больными, «.ru» — национальный домен верхнего уровня в сети Интернет.

Компания обжаловала отказ в СИП, а, не получив поддержки, подала кассационную жалобу. Но ее оставили без удовлетворения.

При перечисленных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что даже высокая интенсивность использования обозначения и узнавание названного обозначения некоторой долей потребителей не может свидетельствовать о том, что спорное обозначение само по себе стало восприниматься адресной группой потребителей в целом как указание на услуги, оказываемые только заявителем, сказано в постановлении кассационной инстанции.

«Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает: сложно представить, каким безмерно широкомасштабным должно быть использование обозначения «apteka.ru», для того чтобы российские потребители перестали связывать слово «apteka» (транслитерация слова «аптека») с абстрактными лицами, реализующими лекарственные средства и медицинские принадлежности, а в его сочетании с элементом «.ru» – с такими лицами, действующими в российском сегменте сети интернет, но стали воспринимать обозначение «apteka.ru» применительно к конкретному оказывающему услуги лицу (в данном случае – обществу «Катрен»)», — подытожил судебный орган.