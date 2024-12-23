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СКР возбудил дело...

СКР возбудил дело о халатности должностных лиц камчатского Минздрава

23.12.2024
10:56
Дина Коблова
Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц краевого Минздрава. Сотрудники регионального министерства, по данным СКР, не обеспечили детей жизненно важными лекарствами с августа по декабрь 2024 года.
Фото: 123rf.com

Следственный комитет России (СКР) по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) должностных лиц краевого Минздрава. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, дело возбуждено по результатам проверки, проводимой по материалам, поступившим из прокуратуры. Имена и должности чиновников не называются.

Следствие установило, что с августа по декабрь 2024 года сотрудники Минздрава, зная о наличии в Камчатском крае детей с тяжелыми хроническими заболеваниями, угрожающими их жизни, не выполнили свои обязанности по обеспечению этих пациентов лекарствами и специализированным питанием. Это создало реальную угрозу жизни и ухудшения состояния здоровья детей.

«Органом следствия проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств совершенного деяния», — добавили в СКР.

Ранее вопрос льготного лекобеспечения стал основной темой обращений жителей к президенту на его пресс-конференции. После этого местный Минздрав опубликовал сообщение о том, что должностные лица, ответственные за централизованную систему закупок лекарств, были уволены. Губернатор края также поручил создать единый информационный ресурс по лекобеспечению. Всего в уходящем году от жителей Камчатки поступило более 1 тыс. обращений, касающихся нехватки лекарственных препаратов.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Глотова Елена Юрьевна
Сегодня в 11:45
Наказывать нужно рублем и отлучением от кормушки, чтобы и другим неповадно было.
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