СКР возбудил дело о халатности должностных лиц камчатского Минздрава

Следственный комитет России (СКР) по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) должностных лиц краевого Минздрава. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, дело возбуждено по результатам проверки, проводимой по материалам, поступившим из прокуратуры. Имена и должности чиновников не называются.

Следствие установило, что с августа по декабрь 2024 года сотрудники Минздрава, зная о наличии в Камчатском крае детей с тяжелыми хроническими заболеваниями, угрожающими их жизни, не выполнили свои обязанности по обеспечению этих пациентов лекарствами и специализированным питанием. Это создало реальную угрозу жизни и ухудшения состояния здоровья детей.

«Органом следствия проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств совершенного деяния», — добавили в СКР.

Ранее вопрос льготного лекобеспечения стал основной темой обращений жителей к президенту на его пресс-конференции. После этого местный Минздрав опубликовал сообщение о том, что должностные лица, ответственные за централизованную систему закупок лекарств, были уволены. Губернатор края также поручил создать единый информационный ресурс по лекобеспечению. Всего в уходящем году от жителей Камчатки поступило более 1 тыс. обращений, касающихся нехватки лекарственных препаратов.