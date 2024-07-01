СКР завершил расследование дела об отравлении пациентов сульфатом бария

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу закончило расследование уголовного дела о поставке в городской консультативно-диагностический центр (КДЦ) № 1 сульфата бария, который не предназначен для использования в медицинских целях. Препарат применяли как контрастное вещество при рентгеноскопии желудка. В 2022 году после приема этого препарата восемь пациентов умерли, а 44 был причинен вред здоровью, сообщили в пресс-службе СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц (ч.3 ст.293 УК РФ). Следователи допросили более 150 свидетелей, было проведено свыше 60 экспертиз — в том числе судебно-медицинские и химические. Обвинение предъявили заместителю главврача по медицинской части и заведующей отделом лучевой диагностики. На момент начала расследования эти должности занимали Александра Феофанова и Елена Медведева.

Уголовные дела в отношении бывшего главного врача медцентра Евгения Попова и его заместителя по лечебной и экспертной работе Натальи Суровенко выделены в отдельное производство. Попова обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (ст.238 УК РФ).

В 2022 году специалисты Комитета по здравоохранению Петербурга проверили порядок закупки сернокислого бария, который использовался медиками городского центра для обследования желудка пациентов.