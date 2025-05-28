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СМИ сообщили о...

СМИ сообщили о частичной смене владельцев сети «Столичные аптеки»

28.05.2025
13:22
Дина Коблова
Совладельцем 68 точек аптечной сети «Столичные аптеки» стал бизнесмен Михаил Арустамов, владеющий торговыми комплексами в центре Москвы. Как пишут СМИ, он получил 50% в компании, являющейся собственником единственного акционера сети.
Фото: Ринат Васбеев

Предприниматель Михаил Арустамов стал совладельцем аптечной сети «Столичные аптеки». Об этом пишет РБК со ссылкой на выписку торгового реестра Кипра.

В документе указано, что в декабре 2024 года Арустамов получил 50% в компании Huduma Limited. Эта структура, по данным Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ), является собственником единственного акционера «Столичных аптек» — ООО «Спин групп».

Долю в аптечной сети продала компания Doreno Limited, зарегистрированная на Сейшельских островах. Конечные бенефициары организации не раскрываются. По данным из кипрского реестра, компания Crosscooper Holdings Inc. из Белиза, владеющая 50% сети аптек, сохранила свою долю.

«Столичные аптеки» и Арустамов не прокомментировали сделку.

Согласно данным аналитического агентства AlphaRM, на март 2025 года в сеть «Столичные аптеки» входят 68 точек в Москве. Их общий объем продаж в марте составил 242,8 млн руб.

В 2021 году Арустамов стал собственником люксовых торговых комплексов «Гименей» и «Якиманка, 26» в центре Москвы. В обоих проектах, по данным ЕГРЮЛ, он получил по 50%.

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